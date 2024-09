L’annuncio della modella Bianca Balti, “Ho un cancro al terzo stadio, mi aspetta un lungo viaggio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La modella Bianca Balti rivela sui social che le è stato diagnosticato un cancro ovarico in stadio 3C. Sarà sottoposta a cure intensive.

La diagnosi e l’annuncio sui social

Bianca Balti ha scelto il suo profilo Instagram per condividere con il pubblico una notizia delicata: la scoperta di un cancro alle ovaie. Dopo alcuni dolori addominali sospetti, la modella di 40 anni ha deciso di sottoporsi a controlli medici, scoprendo così la diagnosi. Ha condiviso l’annuncio con una serie di foto scattate in ospedale, accompagnate da una didascalia che ripercorre gli eventi dell’ultima settimana: “Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C.”

Un percorso tra paura e speranza

La settimana appena trascorsa è stata descritta da Bianca Balti come un periodo di grande paura e incertezza, ma anche di affetto e sostegno. La modella ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha dichiarato di essere pronta ad affrontare un percorso di cure impegnativo. Nonostante la gravità della situazione, Balti mantiene un atteggiamento positivo: “È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”.

Determinazione e messaggio di forza

Mostrando una determinazione incrollabile, Bianca Balti ha dichiarato che affronterà questo “lungo viaggio” con tutta l’energia possibile, anche per il bene delle sue figlie. “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò”, ha affermato, rivolgendo un messaggio di incoraggiamento a chi si trova in situazioni simili. Concludendo il suo messaggio, ha voluto sottolineare come questa esperienza le abbia dato una nuova prospettiva sulla vita: “La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita.”