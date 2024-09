Storie di Donne al Bivio, Valeria Marini racconta “tanta gente mi ferma chiedendomi quando torno in tv, vorrei un programma tutto mio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Valeria Marini ha rivelato la sua aspirazione di tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo, come dichiarato durante un’intervista a Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta su Rai 2.

Il sogno di un programma personale

Durante l’intervista, la showgirl ha manifestato il desiderio di avere uno spazio televisivo tutto suo, un progetto che le permetta di esprimere al meglio le sue capacità e il suo talento.

“Mi piacerebbe avere un programma mio – ha affermato Valeria Marini – Sarebbe anche giusto.” Con una lunga carriera alle spalle, la Marini sente di avere ancora molto da offrire al suo pubblico.

L’affetto del pubblico come punto di forza

Valeria Marini attribuisce gran parte della sua forza al sostegno e all’affetto del pubblico, che non ha mai smesso di mostrarle il proprio apprezzamento.

Durante l’intervista, ha raccontato come spesso venga fermata per strada da persone che le chiedono quando tornerà in televisione.

Questo calore e interesse la motivano a desiderare un nuovo progetto in TV: “Il mio grande punto di forza è l’affetto del pubblico. Quando vado per strada la gente mi ferma per strada chiedendomi quando torno in tv.”