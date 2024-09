Elisa Isoardi di maternità e vita da single, “Un bambino sarebbe un atto egoistico, mia madre sa che non voglio figli”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Elisa Isoardi si racconta a Gente, tra la fine della relazione con Matteo Salvini, la vita da single e le sue riflessioni su maternità e carriera.

La vita da single e il cuore aperto

Dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha vissuto un periodo di riflessione personale. La conduttrice ha ammesso che, dopo aver provato un amore intenso e totalizzante, è difficile trovare un’altra relazione che abbia lo stesso impatto: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare.” Nonostante apprezzi la sua indipendenza, la Isoardi riconosce che abituarsi alla vita da single può portare a diventare molto selettivi: “Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi.”

Il profilo dell’uomo ideale

La conduttrice non esclude la possibilità di nuove conoscenze, ma il suo cuore è diventato più esigente nel cercare una persona adatta. Isoardi spiega di essere alla ricerca di uomini “completi, risolti, che non entrano in competizione.” Tuttavia, riconosce che trovare un mix del genere è complesso: “Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto.” Pur avendo molti corteggiatori, la Isoardi precisa di non essere una preda passiva: “Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare.”

Le riflessioni sulla maternità

Alla soglia dei 41 anni, Elisa Isoardi ha parlato anche della sua visione sulla maternità. In passato, aveva espresso la mancanza di urgenza nel voler avere figli, e ora ribadisce il concetto, sottolineando le differenze di vedute all’interno della sua famiglia: “Secondo mia madre io non farò mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro. Invece mio padre a volte mi chiede come mai non gli presento qualcuno.” La conduttrice aggiunge che per il padre, di mentalità più tradizionale, la sua condizione di single equivale a essere considerata zitella. Tuttavia, Isoardi è chiara sulla sua posizione: “La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia.”