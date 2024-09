Puglia, incidente nella notte, Mini Cooper sbanda e poi si ribalta, muore a 29 anni Matteo Giuseppe Bortone

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente sulla statale 274 all’altezza di Taviano provoca la morte di Matteo Giuseppe Bortone, 29 anni, originario di Melissano.

Il tragico incidente

L’incidente mortale è avvenuto lungo la statale 274 in Salento, nei pressi di Taviano, in provincia di Lecce. La vittima è un giovane di 29 anni, Matteo Giuseppe Bortone di Melissano.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, il giovane si è ribaltato con la sua Mini Cooper. L’impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo, rendendo vani tutti i tentativi di soccorso.

Dinamica dell’incidente in fase di accertamento

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Le autorità lavorano ora per chiarire i dettagli di quanto accaduto e per capire cosa possa aver provocato il ribaltamento del veicolo.

Impatto e rilievi sul posto

L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha lasciato sgomenti sia i residenti della zona che gli automobilisti in transito.

La Mini Cooper guidata da Bortone si è ribaltata sull’asfalto, causando un impatto fatale. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti del caso.

La statale 274 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per effettuare i rilievi necessari.