Cena tra amici, 24enne va in bagno ma non esce più, gli amici lo vanno a cercare ma lo trovano morto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato privo di vita nel bagno di un ristorante a Camaiore. Gli amici, preoccupati dalla sua assenza, hanno scoperto il corpo e allertato i soccorsi.

La tragica scoperta

Il giovane, in compagnia di amici per una cena, si è alzato per recarsi in bagno dopo aver consumato il pasto. Non vedendolo rientrare, gli amici si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. È stato lì, nella toilette del locale, che hanno trovato il 24enne in arresto cardiaco. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, con i presenti che hanno tentato di rianimarlo.

Intervento dei soccorsi e indagini

Sul luogo sono giunti l’automedica di Viareggio e un’ambulanza della Misericordia di Capezzano Pianore. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità hanno avviato le indagini e, come confermato da fonti investigative, verrà eseguita un’autopsia sul corpo per chiarire le cause della morte. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, escludendo quasi subito una morte violenta.

In attesa dei risultati dell’autopsia

Il fatto è avvenuto intorno alle 21:43 nella frazione di Nocchi, comune di Camaiore in provincia di Lucca. I carabinieri di Viareggio si stanno occupando del caso. Le generalità del giovane non sono state rese note, e i testimoni lo descrivono come apparentemente in buona salute prima del tragico evento. L’autopsia fornirà ulteriori dettagli, con gli investigatori che intendono escludere ogni possibile altra causa di morte oltre al malore.