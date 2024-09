L’omaggio degli avversari a Luca Salvadori non correranno le prossime gare, “Così vincerà il campionato che sognava”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La morte del pilota e youtuber Luca Salvadori ha scosso il mondo del motociclismo. In seguito al tragico incidente avvenuto durante una gara dell’International Road Racing a Frohburg, in Germania, la comunità motociclistica si è stretta nel ricordo del 32enne milanese.

Il tributo degli amici e dei fan

Conosciuto e amato per le sue abilità di guida e per il suo stile di comunicazione unico, Salvadori aveva avvicinato molte persone a questo sport, condividendo il punto di vista del pilota. La sua scomparsa ha generato una vasta ondata di commozione, con appassionati, piloti e amici che hanno espresso il proprio dolore attraverso messaggi e post sui social. Tra i tanti, anche il campione della MotoGP Pecco Bagnaia ha voluto rendere omaggio alla memoria di Luca Salvadori.

Il gesto nobile del Pistard Racing Team

In segno di rispetto e omaggio al pilota scomparso, il Pistard Racing Team, per cui corre Filippo Rovelli, unico rivale ancora in lizza per il titolo del National Trophy 1000, ha deciso di non partecipare alle ultime due gare della stagione. Questa decisione consentirà a Salvadori, che aveva trionfato nelle prime quattro gare e si trovava in testa alla classifica, di vincere il campionato postumo.

Gianluca Galesi, patron del team, ha annunciato questa scelta attraverso un video sui social, ricordando Salvadori come “un ragazzo eccezionale, bravo, dolce, simpatico, solare.” Nel messaggio ha spiegato: “Con Filippo Rovelli abbiamo concluso che naturalmente non c’è neanche da chiederselo. Noi non saremo presenti a Imola né a Cervesina a fare la gara. Saremo presenti lì come team solo per fare un saluto.”