La dottoressa Federica Tonoli muore durante un’escursione, precipita da 3.200 metri di quota

Federica Tonoli, 30 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 15 settembre dopo una caduta sul monte Forno in Valmalenco, Sondrio. La giovane dottoressa è precipitata dalla ferrata a circa 3mila metri di quota.

La tragica escursione sul monte Forno

La mattina del 15 settembre, Tonoli, originaria di Masate nel milanese, si era avventurata sul monte Forno insieme a tre amici, affrontando una salita per escursionisti esperti.

La scalata, che prevede circa cinque ore di salita e un dislivello di 1.600 metri, richiede l’uso di imbrago, catena e casco per la ferrata che conduce alla cima. Purtroppo, durante l’ultima parte della salita, Tonoli è caduta per circa 200 metri, un volo che non le ha lasciato scampo.

Intervento dei soccorsi e difficoltà nelle operazioni di recupero

Gli amici presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri del Soccorso alpino e del Sagf della Guardia di Finanza, ma le operazioni sono state rese difficili dal forte vento presente in quota. Nonostante la rapidità dell’intervento, per Federica Tonoli non c’è stato nulla da fare. Il recupero del corpo si è concluso alle 19:30, quando gli elicotteri hanno riportato la salma a valle.