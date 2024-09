Marina di Pulsano, 38enne scomparso in mare nella notte è stato ritrovato in stato di ipotermia dopo 11 ore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 38 anni, scomparso nella notte a Marina di Pulsano, è stato ritrovato in stato di ipotermia e portato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.

Ritrovamento e soccorso in mare

Un uomo di 38 anni, di cui era stata segnalata la scomparsa la notte scorsa a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato ritrovato in mare in stato di ipotermia.

I soccorritori, intervenuti sul posto, lo hanno riportato a riva e stabilizzato. Successivamente, il personale del 118 ha provveduto a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Nonostante l’ipotermia, le condizioni dell’uomo non destano preoccupazione.

Indagini e dettagli del ritrovamento

Le operazioni di ricerca sono durate oltre 11 ore e si sono concentrate nel tratto di costa antistante Baia Serrone, a poca distanza dal punto in cui l’uomo si era allontanato. Al momento, i carabinieri stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze della scomparsa e del successivo ritrovamento in mare.