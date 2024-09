Gabriella Cario così si chiamava l’hostess Ita di 56 anni morta durante il volo, i passeggeri sotto choc sono stati fatti scendere

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gabriella Cario, hostess di 56 anni, è deceduta improvvisamente durante un volo Ita Airways da Reggio Calabria a Roma Fiumicino. I funerali si terranno a Sabaudia.

La tragica scomparsa durante il volo

Gabriella Cario, 56 anni, hostess di Ita Airways, è morta improvvisamente mentre viaggiava come passeggera su un volo da Reggio Calabria a Roma Fiumicino.

La donna aveva iniziato a sentirsi male durante il viaggio e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, è deceduta davanti agli occhi attoniti dei passeggeri e del personale di bordo.

I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma i tentativi di rianimazione non sono stati sufficienti per salvarle la vita. Tutti i passeggeri, sotto shock, sono stati fatti scendere dall’aereo, mentre il volo è stato sospeso e successivamente riprogrammato in serata con un altro aereo proveniente da Roma.

Le circostanze del malore e i funerali

Secondo una prima ricostruzione, Gabriella Cario si era sentita male già la sera prima della partenza, un malore che aveva sottovalutato, pensando si trattasse di un disturbo di poco conto.

Nonostante non si sentisse in piena forma, ha deciso comunque di salire sul volo per tornare a casa dalla sua famiglia a Sabaudia. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente durante il viaggio, e per lei non c’è stato nulla da fare. I funerali della donna si terranno domani alle 15.30 nella parrocchia Santissima Annunziata a Sabaudia.

Gabriella Cario, originaria di Napoli, si era trasferita nel Lazio con la famiglia da giovane e da anni viveva a Sabaudia con il marito e i tre figli. Lavorava come hostess per Ita Airways e quotidianamente si recava a Fiumicino per il suo lavoro. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato una profonda tristezza tra i colleghi e tutti coloro che la conoscevano.