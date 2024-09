Il messaggio d’addio di Aurora Ramazzotti al suo amico fraterno Luca Salvatori, pilota e influencer morto in gara

0 Condivisioni Facebook Twitter

Luca Salvadori, pilota e influencer, è morto in un incidente durante le qualifiche dell’International Road Racing Championship in Germania. Aurora Ramazzotti, profondamente scossa, ha condiviso il suo ultimo messaggio con lui.

Il messaggio d’addio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti conosceva bene Luca Salvadori e la sua improvvisa scomparsa l’ha lasciata sconvolta. Il pilota e influencer è morto due giorni fa in un incidente in Germania durante le qualifiche dell’International Road Racing Championship. In queste ore, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto ricordarlo, condividendo l’ultimo scambio di messaggi avuto con lui. Nella storia pubblicata su Instagram, Aurora ha mostrato una recente conversazione in cui invitava Salvadori a incontrare il suo figlio, Cesare. Luca aveva risposto con ironia: “Mi sembra che ci siamo visti ieri, e non era ancora nato. Incredibile come ca**o passa il tempo. Bisogna organizzare”. Aurora ha poi commentato il messaggio con una riflessione sulla brevità della vita: “C’è tempo, la più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c’è tempo, fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo. Ciao Luke, ancora non ci posso credere.”

La tragica morte di Luca Salvadori

L’incidente fatale è avvenuto durante le qualifiche della tappa finale dell’International Road Racing Championship. Alla fine del primo giro, un altro pilota, il tedesco Didier Grams, è caduto in una curva, innescando l’incidente che ha coinvolto Luca Salvadori. Il pilota italiano è stato immediatamente trasportato in ospedale con gravi ferite che purtroppo si sono rivelate letali. Salvadori, 32 anni, era figlio di Maurizio Salvadori, fondatore di Trident, una scuderia attiva in Formula 2 e 3 e un’agenzia di organizzazione di concerti ed eventi musicali, rappresentante di artisti di successo come Jovanotti, Gianni Morandi e Baby Gang.

La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo nel mondo delle corse e tra coloro che lo conoscevano. Diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Jovanotti, Amadeus e i Pooh, hanno espresso il loro cordoglio.