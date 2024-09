Cucina con il bimbo di un anno in braccio, pentola con acqua bollente cade e finisce addosso al piccolo, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di un anno ha riportato gravi ustioni a collo e torace dopo un incidente domestico a Mortara (Pavia). La madre stava cucinando con il piccolo in braccio quando la pentola con acqua bollente è caduta.

L’incidente domestico e l’intervento dei soccorsi

L’incidente si è verificato la sera di domenica 15 settembre a Mortara, in provincia di Pavia. La madre, una 24enne di origine ucraina, stava cucinando con il figlio di un anno in braccio quando una pentola contenente acqua bollente è caduta a terra, colpendo il bambino.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava armeggiando ai fornelli con il piccolo in braccio. Il pentolino sul fuoco, che conteneva acqua in ebollizione, è stato accidentalmente urtato, probabilmente a causa di un gesto improvviso del bambino.

Cadendo, l’acqua bollente è schizzata verso l’alto, colpendo in pieno il piccolo e causandogli ustioni di secondo grado al collo e al torace. La madre è rimasta illesa nell’incidente.

Condizioni del bambino e intervento delle autorità

Il bambino è stato immediatamente trasportato con l’elisoccorso in codice giallo all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano. Nonostante non sia in pericolo di vita, le sue condizioni restano gravi a causa delle serie ustioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri, chiamati dalla madre stessa subito dopo l’accaduto. Le autorità stanno indagando per comprendere appieno la dinamica dell’incidente e per assicurarsi che si sia trattato di un evento accidentale.