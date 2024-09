Mel Gibson avvistato a Matera, la città dei Sassi sarà la location del sequel de “La Passione di Cristo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mel Gibson è tornato a Matera per visitare i luoghi più suggestivi della città dei Sassi, in cerca di location per il suo prossimo film. L’ipotesi è che il regista voglia ambientare alcune scene del sequel de “La Passione di Cristo” nel Sud Italia.

Sopralluogo nei Sassi di Matera

L’arrivo di Mel Gibson a Matera è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, accompagnato da alcuni rappresentanti della società di produzione cinematografica italiana, Panorama Films.

Il regista si è recato nei suggestivi Rioni Sassi e in piazza San Pietro Caveoso, esplorando vari scenari in cerca dei luoghi ideali per il suo nuovo progetto cinematografico. Sebbene non siano ancora state rilasciate notizie ufficiali sul film, le ipotesi circolanti suggeriscono che Gibson stia considerando il Sud Italia per girare alcune scene del suo prossimo lavoro, che potrebbe essere il tanto atteso sequel de “La Passione di Cristo”.

Le riprese del film, intitolato “La Resurrezione”, dovrebbero iniziare agli inizi del 2025.

La Passione di Cristo e il legame con Matera

“La Passione di Cristo”, il celebre film diretto da Mel Gibson, è stato girato tra Roma Cinecittà e Matera dal novembre 2002 al gennaio 2003. Il film, che ha visto nel cast attori come Jim Caviezel nel ruolo di Cristo, Monica Bellucci come la Maddalena, Rosalinda Celentano nei panni di Satana e Sergio Rubini nel ruolo di Disma, ha contribuito a portare la città di Matera alla ribalta internazionale come meta cinematografica. Da allora, Matera è diventata una location molto ambita da produzioni cinematografiche di livello internazionale.

La presenza di Gibson nella città dei Sassi alimenta ulteriormente le aspettative sul progetto che sta sviluppando, in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali. Nei prossimi giorni, il regista sarà anche in Puglia per continuare la ricerca delle location adatte per il suo film.