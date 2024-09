Puglia, perde il controllo dell’auto sulla provinciale e si schianta contro un albero, 63enne morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 63 anni è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua auto lungo la provinciale 87 tra Orta Nova e Ascoli Satriano, nel Foggiano.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, lungo la provinciale 87 che collega Orta Nova ad Ascoli Satriano, nel Foggiano, si è verificato un tragico incidente stradale. Un uomo di 63 anni, alla guida della sua Dacia Sandero, ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato fatale e l’uomo è morto sul colpo.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause che hanno portato l’uomo a perdere il controllo della vettura sono ancora da accertare. L’incidente ha causato rallentamenti lungo la provinciale, mentre le autorità lavoravano per mettere in sicurezza l’area e condurre le indagini preliminari.