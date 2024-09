Jannik Sinner si concede un lusso: una Audi RS6 ABT Legacy Edition da 250mila euro, ci sono solo 200 esemplari

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il tennista Jannik Sinner, numero uno del mondo, si è concesso una macchina all’altezza del suo status. Vive a Montecarlo e possiede una Audi RS6 ABT Legacy Edition da 250mila euro, con caratteristiche esclusive.

L’auto speciale di Sinner

Jannik Sinner, che risiede a Montecarlo, ha recentemente acquistato una Audi RS6 ABT Legacy Edition, un’auto di lusso dal costo complessivo di 250mila euro.

Si è presentato con questo gioiello all’Unipol Arena di Bologna domenica scorsa, attirando l’attenzione dei presenti.

L’auto, con targa di Montecarlo, è stata personalizzata su misura per Sinner, che ha atteso oltre un anno per averla. “Me la sono fatta un po’ modificare. È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico.

Di solito con un bel giro in macchina sulle strade di Monaco,” ha dichiarato il tennista, come riportato da Repubblica.

L’auto di Sinner è stata ulteriormente arricchita con un kit estetico, comprensivo di elementi in fibra di carbonio, un assetto dedicato, scarico sportivo e un upgrade al sistema propulsivo.

L’auto vanta una potenza di 760 CV e 980 Nm, offrendo prestazioni di altissimo livello. Le modifiche effettuate hanno un costo significativo, circa 102.500 euro, oltre agli 11.500 euro per l’installazione.

Un dettaglio che rende ancora più speciale questa vettura è la scritta “One of 200”, indicante che si tratta di un’edizione limitata, destinata a un numero ristretto di fortunati possessori.

Il ritorno a Monaco e gli allenamenti

Dopo la sua visita ai compagni della Davis, Sinner è tornato a Monaco insieme al suo allenatore, Simone Vagnozzi. Il giovane tennista è ripreso subito con gli allenamenti, questa volta con il preparatore romano Marco Panichi, noto per aver fatto parte del team di Novak Djokovic per molti anni.

La scelta di un’auto così esclusiva e potente sembra riflettere la determinazione e l’ambizione di Jannik Sinner, non solo in campo ma anche nella vita privata.