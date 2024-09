Padre porta il figlio di tre anni nell’asilo sbagliato, le maestre se ne accorgono dopo ore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un padre ha inavvertitamente lasciato il figlio di tre anni in un asilo sbagliato in Spagna, senza rendersi conto dell’errore fino a diverse ore dopo.

Il primo giorno di scuola e l’errore

Una storia che ha lasciato molti senza parole è quella di un padre che, in occasione del rientro di settembre nelle scuole, ha accompagnato il figlio di tre anni all’asilo, ma nella scuola sbagliata.

L’uomo, forse poco abituato a questo compito, ha portato il bambino in un asilo diverso da quello assegnato. Una volta arrivati, il padre ha lasciato il bambino all’ingresso e se n’è andato, ignaro dell’errore appena commesso.

L’episodio è avvenuto in Spagna e ha attirato l’attenzione grazie a un post su X (ex Twitter) dell’utente Clara Grima, che ha assistito alla scena in prima persona.

La scoperta dell’errore: il bambino nell’asilo sbagliato

Il bambino è rimasto per diverse ore nella scuola sbagliata senza che nessuno se ne accorgesse. La confusione dei primi giorni di scuola, insieme al fatto che la maestra fosse nuova e ancora non conoscesse bene tutti gli alunni, ha fatto sì che la presenza del piccolo passasse inosservata. “Bambino di 3 anni con genitori separati. Suo padre lo ha accompagnato a scuola oggi. Ma non nella sua scuola,” ha scritto Clara Grima. “La maestra, all’inizio, non se ne rende conto perché non conosce ancora i più piccoli e molti di loro piangono. Alle 12 del mattino si rendono conto che il bambino non era di quella scuola.”

La reazione sui social e il commento degli utenti

La vicenda ha suscitato numerose reazioni sui social media, con molti che hanno espresso sorpresa e sgomento. Un utente ha commentato sotto il post:

“È triste che un padre non sappia nemmeno dove va a scuola suo figlio.

” La storia ha messo in luce una situazione apparentemente incredibile, ma che si è risolta senza conseguenze gravi per il bambino. Rimane comunque il fatto che l’errore del padre, per quanto involontario, ha evidenziato la necessità di maggiore attenzione quando si tratta di bambini e del loro benessere.