Le parole di Bianca Balti dopo l’intervento, “Le parole di un medico mi hanno fatto piangere”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo aver reso pubblico di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio, la modella Bianca Balti è stata sommersa da messaggi di affetto e solidarietà. La stessa Balti ha voluto ringraziare tutti attraverso un video pubblicato sui social, condividendo il suo percorso post-operazione e le sue riflessioni.

Le parole di Bianca Balti dopo l’intervento

Nel video pubblicato dal suo letto di casa, Bianca Balti ha raccontato di essere tornata a una vita il più normale possibile dopo l’operazione e la convalescenza trascorsa con i suoi cari. “Anche ieri sera sono andata a letto inondata di messaggi d’affetto,” ha dichiarato la modella, aggiungendo che sta cercando di rispondere piano piano a tutti.

Ha poi fatto una piccola nota sull’abbigliamento indossato nel video: “Se vi state chiedendo perché io abbia il maglione a letto, è perché questa notte mi sono svegliata e non riuscivo più a dormire… avevo freddo e ho messo il maglione.” Balti ha anche condiviso una foto con un medico che le è stato particolarmente vicino durante la convalescenza, definendolo “un angelo sotto mentite spoglie”.

La diagnosi e l’importanza della prevenzione

L’annuncio della diagnosi di cancro alle ovaie di Bianca Balti è arrivato domenica, quando la modella ha raccontato di aver scoperto la malattia a seguito di forti dolori addominali. Questa non è la prima volta che Balti parla pubblicamente di problemi di salute: in passato, le era stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, la stessa di cui soffre Angelina Jolie. La modella si era già sottoposta a una mastectomia bilaterale preventiva per ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno. Daniela Galliano, medico specializzato in ginecologia e medicina della riproduzione, ha sottolineato l’importanza della prevenzione nelle donne portatrici di una mutazione genetica. Ha dichiarato che la chirurgia preventiva può fare una grande differenza, anche se può comportare forti disagi a livello psicologico.

La forza di Bianca Balti nell’affrontare la malattia

Nonostante la gravità della diagnosi, Bianca Balti ha affrontato la situazione con grande forza e positività, condividendo il suo percorso con il pubblico e lanciando un messaggio importante sull’importanza della prevenzione. La sua esperienza evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alle opzioni preventive disponibili per le donne con mutazioni genetiche come la BRCA1. Balti continua a ringraziare coloro che le sono stati vicini, dimostrando il potere della solidarietà e dell’affetto nei momenti di difficoltà.