Canarie, giovane turista si tuffa ma viene attaccata da uno squalo che le strappa una gamba, muore subito dopo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una giovane turista tedesca è deceduta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava al largo delle isole Canarie, in Spagna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, quando la donna è stata morsa e ha perso una gamba nonostante gli immediati soccorsi.

L’attacco al largo di Gran Canaria

La vittima, una donna di circa 30 anni, era in vacanza e si trovava a bordo di una barca battente bandiera britannica. L’imbarcazione stava navigando nell’Atlantico, a circa 278 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Gran Canaria, quando la turista ha deciso di fare un tuffo in mare.

È stata in quel momento che lo squalo l’ha attaccata, causandole ferite gravissime. I servizi di emergenza spagnoli hanno ricevuto un segnale di soccorso dalla barca poco prima delle 15 di lunedì e hanno cercato di attivare la guardia costiera marocchina per un possibile intervento via mare.

Tuttavia, secondo fonti locali, le autorità marocchine avrebbero rifiutato l’intervento perché prive di mezzi adeguati.

Il soccorso e la morte in ospedale

A seguito del rifiuto delle autorità marocchine, i servizi di emergenza spagnoli hanno inviato un aereo e un elicottero dell’aeronautica militare per raggiungere la donna.

È stata infine trasferita su un elicottero spagnolo solo nel pomeriggio, circa due ore dopo l’allarme. La turista è stata trasportata in un ospedale di Las Palmas, il capoluogo di Gran Canaria, ma è arrivata in condizioni critiche dopo aver subito un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta in serata nell’ospedale spagnolo.

Attacchi di squali rari nella zona

Secondo le prime ricostruzioni, il catamarano britannico su cui viaggiava la vittima era salpato dalle Canarie il 14 settembre e si trovava a circa 500 km al largo delle isole spagnole quando è avvenuto l’attacco dello squalo.

I media spagnoli hanno sottolineato che gli attacchi di squali sono estremamente rari in questa zona dell’Atlantico. L’identità della giovane donna non è stata resa pubblica, ma la tragedia ha sollevato preoccupazioni tra i turisti e la comunità locale. I servizi di emergenza spagnoli hanno confermato l’accaduto e continuano a indagare sulle circostanze dell’attacco.