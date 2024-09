Chiara Jaconis, individuato l’appartamento da dove è stata lanciata la statuetta di marmo che ha provocato la morte della giovane 30enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le indagini sulla morte di Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli si concentrano sull’ipotesi che l’oggetto che l’ha colpita alla testa possa essere stato lanciato per errore da una finestra.

L’ipotesi dell’oggetto lanciato da una finestra

La Polizia di Stato sta indagando sulla possibilità che l’oggetto che ha colpito mortalmente Chiara Jaconis non sia caduto accidentalmente, ma sia stato lanciato da una finestra per errore. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, è al momento incentrata sull’ipotesi di reato di omicidio colposo. Nel fascicolo non sono ancora presenti indagati. La vittima, una trentenne di Padova residente a Parigi, è deceduta questa mattina all'”Ospedale del Mare” dopo essere stata ricoverata domenica sera in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza passeggiava con il fidanzato in via Sant’Anna di Palazzo, colpita da un oggetto caduto da un palazzo.

Le circostanze dell’incidente e la natura dell’oggetto

L’oggetto in questione sarebbe una statua etnica di circa due chili raffigurante una divinità pagana. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, la statuetta sarebbe precipitata da un appartamento al terzo piano del palazzo di fronte al quale è stata colpita Chiara Jaconis. Nella caduta da oltre dieci metri di altezza, l’oggetto avrebbe colpito un balcone sottostante, rompendosi. Uno dei frammenti avrebbe colpito la giovane alla testa. Nell’appartamento da cui sarebbe partita la statuetta erano presenti diverse persone, inclusi alcuni minori. Al momento, le indagini cercano di chiarire come l’oggetto sia caduto o sia stato lanciato accidentalmente dalla finestra.

La reazione della comunità dei Quartieri Spagnoli

Questa mattina, alla diffusione della notizia della morte di Chiara Jaconis, sono stati deposti fiori sul luogo dell’incidente. Un manifesto funebre è stato affisso nei Quartieri Spagnoli, esprimendo il cordoglio della comunità: “La comunità e il popolo dei Quartieri Spagnoli è sconvolto per la tragedia che ha colpito Chiara Jaconis ed è vicina con tutto il suo cuore e il suo affetto alla sua famiglia.” Le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto e per capire le dinamiche esatte dell’incidente.