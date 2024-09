Maltempo nel Foggiano: chi era il vigile del fuoco Antonio Ciccorelli travolto dall’acqua mentre cercava di salvare vite

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lutto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: Antonio Ciccorelli, caporeparto di 59 anni, ha perso la vita durante un’operazione di soccorso nel Foggiano.

La missione di soccorso sulla Strada provinciale 30

La tragedia è avvenuta tra San Severo e Torre Maggiore sulla Strada provinciale 30, dove Antonio Ciccorelli e i suoi colleghi erano intervenuti per soccorrere alcune persone rimaste bloccate nelle loro auto a causa del maltempo. Durante l’operazione, la vettura di servizio dei vigili del fuoco è stata travolta dall’acqua, spinta dalla piena di un torrente. Ciccorelli è rimasto bloccato nell’abitacolo del fuoristrada, senza possibilità di scampo. Dopo ore di ricerche, il corpo del caporeparto è stato ritrovato senza vita in un canale lungo la statale 89 tra San Severo e Apricena.

La risposta dei soccorsi e l’allarme lanciato dal collega

Durante l’incidente, il collega di Ciccorelli, che si trovava con lui sul fuoristrada, è riuscito a salvarsi, uscendo dal veicolo all’ultimo momento. È stato lui a dare l’allarme, scatenando l’intervento di ulteriori squadre di soccorso. Sul posto sono accorsi numerosi vigili del fuoco da vari distaccamenti della zona, e il nucleo fluviale è partito da Foggia per le ricerche del disperso. Purtroppo, le operazioni di ricerca si sono concluse nel peggiore dei modi con il ritrovamento del corpo di Ciccorelli. Il collega sopravvissuto è stato portato in ospedale a San Severo per accertamenti, ma non risulta in condizioni gravi.

Cordoglio e riconoscimento per il sacrificio di Antonio Ciccorelli

La scomparsa di Antonio Ciccorelli ha profondamente colpito l’intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciccorelli avrebbe compiuto 60 anni il prossimo mese ed era prossimo alla pensione. I sindacati hanno espresso il loro dolore e riconoscimento per il gesto di grande altruismo e dedizione mostrato da Ciccorelli:

“Morire per portare in salvo altre vite rappresenta un gesto di altruismo e dedizione di grande valore.” Ciccorelli faceva parte del gruppo dei vigili del fuoco partito da Foggia per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati dalla bomba d’acqua che ha colpito la provincia. In totale, erano 25 i pompieri impegnati nelle operazioni di soccorso con vari mezzi.