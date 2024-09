Auto imbocca contromano una rampa e si schianta contro un’altra auto, muoiono due ragazze, due i feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due giovani ragazze sono rimaste vittime di un tragico incidente stradale sull’autostrada A33 nei pressi di Isola d’Asti. L’auto sulla quale viaggiavano ha imboccato per errore la rampa contromano, schiantandosi contro le barriere. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi.

Incidente mortale nella notte sull’A33

Nelle prime ore di mercoledì, un drammatico incidente stradale è avvenuto all’altezza dello svincolo dell’autostrada A33 a Isola d’Asti.

La tragedia si è verificata intorno alle 2:00 di notte quando una Bmw ha imboccato contromano la rampa di accesso dalla strada statale 456 “Del Turchino”.

La rampa era interessata da lavori in corso, un dettaglio che potrebbe aver contribuito all’errore. La vettura, procedendo a velocità sostenuta, si è schiantata violentemente contro le barriere e il guardrail.

Due ragazze perdono la vita, inutili i soccorsi

Le due ragazze sedute sui sedili posteriori dell’auto non hanno avuto scampo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, era già troppo tardi: i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. I due giovani che erano seduti davanti, tra cui il conducente, sono stati soccorsi con ferite gravi e trasportati in ospedale. Al momento, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Le autorità intervengono per gestire il traffico

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Bmw proveniente dall’Asti Mare ha imboccato la rampa opposta dell’A33 ad alta velocità, schiantandosi contro il guardrail.

Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire il traffico e ripristinare la viabilità.

“A causa di un incidente stradale autonomo, momentaneamente chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33, sulla strada statale 456 ‘Del Turchino’ al km 10,360 all’altezza di Isola d’Asti,” ha dichiarato l’Anas. La rampa è stata chiusa per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza della strada.