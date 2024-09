La scomparsa di Totò Schillaci, l’addio ai suoi grandi amori, i figli  Mattia, Jessica e Nicole

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il celebre calciatore Totò Schillaci è scomparso il 18 settembre, lasciando un vuoto nel mondo del calcio e nella comunità che aveva profondamente influenzato attraverso il suo impegno sociale e sportivo.

Un campione indimenticabile

La scomparsa di Totò Schillaci ha colpito non solo gli appassionati di calcio, ma anche chi ha apprezzato il suo impegno al di fuori del campo.

Oltre a essere ricordato per le sue prestazioni calcistiche, Schillaci ha fondato il centro sportivo “Louis Ribolla” con l’obiettivo di aiutare i bambini dei quartieri più difficili, utilizzando lo sport come strumento di socializzazione e crescita.

La sua vita, segnata dalla passione per lo sport, è stata caratterizzata da momenti di difficoltà, inclusi due interventi nel 2023 per un tumore al colon. Al suo fianco, in questi momenti difficili, sono sempre stati presenti la moglie e i suoi tre figli.

La famiglia e il percorso personale

Totò Schillaci è stato sposato due volte. La prima con Rita Bonaccorso, dalla quale ha avuto due figli, Mattia e Jessica. Successivamente, da una relazione diversa, è nata la sua terzogenita, Nicole. Nel 2011, ha incontrato Barbara Lombardo, con cui ha iniziato una nuova fase della sua vita, culminata con il matrimonio un anno dopo. La coppia viveva in campagna a Palermo, insieme al figlio di Barbara. Nonostante la vita privata della famiglia sia rimasta in gran parte lontana dai riflettori, è noto che i tre figli avessero un ottimo rapporto con il padre.

I figli e la loro vita privata

Di Mattia Schillaci, il primogenito, si sa che vive in Portogallo e studia Odontoiatria presso l’Università Fernando Pessoa. Oltre agli studi, è coinvolto nella costruzione di impianti industriali ed è un talent scout. Il suo profilo Instagram è privato e conta solo pochi seguaci. Jessica Schillaci, la seconda figlia, è un’infermiera con una passione per la scrittura e possiede un blog, anche se non aggiornato da circa un anno. Recentemente, ha condiviso su Facebook un pensiero che ora sembra riferirsi al lutto per la perdita del padre: “Le lacrime tolgono il fiato”. Poco si sa di Nicole, la terzogenita, in quanto non sono disponibili informazioni sul suo lavoro o sulla sua data di nascita.