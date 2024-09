L’annuncio choc di Sabrina Salerno, “Ci siamo, oggi mi operano, ho un nodulo maligno”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La cantante e showgirl Sabrina Salerno ha rivelato sui social la sua battaglia contro un nodulo maligno al seno, scoperto a luglio grazie a una mammografia.

L’annuncio e la diagnosi

Sabrina Salerno ha sorpreso i suoi fan con un post su Instagram in cui ha annunciato di essere pronta a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo maligno al seno. La diagnosi è arrivata a luglio, quando una mammografia di routine ha rivelato la presenza del nodulo.

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”, ha scritto Salerno, sottolineando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La scoperta tempestiva della malattia ha consentito un intervento rapido, offrendo speranza per un esito positivo.

I mesi difficili e la speranza

Nel suo messaggio, Sabrina Salerno ha condiviso le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, caratterizzati da paura, ansia e malinconia, ma anche da una forte determinazione a reagire. “Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”, ha dichiarato la showgirl. La sua testimonianza mette in luce l’importanza di essere proattivi riguardo alla propria salute e di sottoporsi a controlli regolari. La cantante ha inoltre ringraziato i suoi fan e amici per il sostegno, sottolineando quanto sia essenziale il supporto in momenti difficili come questo.

Il supporto dai fan e dai colleghi

La notizia ha immediatamente scatenato una pioggia di messaggi di affetto e incoraggiamento da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, l’attrice Asia Argento ha espresso la sua vicinanza con un commento affettuoso: “Ti sono vicina, Sabry”. La settimana precedente, Salerno aveva pubblicato una foto in tenuta da allenamento, annunciando che settembre sarebbe stato un mese cruciale per lei. Ora, il suo coraggio nell’affrontare pubblicamente la malattia offre un potente esempio di forza e consapevolezza sulla necessità della prevenzione.