Incidente all’alba, auto esce fuori strada e si schianta contro un muro, muoiono un 43enne e una 46enne

Grave incidente stradale a Camposampiero, provincia di Padova: due persone hanno perso la vita dopo che la loro auto è uscita di strada.

Lo schianto in via Guerrino Soligo

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.30 di mercoledì 18 settembre, una Volkswagen Polo con a bordo un uomo di 43 anni e una donna di 46 anni è uscita di strada in via Guerrino Soligo a Camposampiero. Il veicolo è finito in un piccolo canale di scolo a bordo strada per poi schiantarsi violentemente contro un ponticello di cemento che permette l’accesso a un’abitazione. L’impatto è stato fatale per entrambi gli occupanti dell’auto: l’uomo, di 43 anni, nato in Marocco e residente a Cornuda, in provincia di Treviso, e la donna sono deceduti sul colpo.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

L’allarme è stato dato immediatamente, e i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti. Nonostante la rapidità dell’intervento, per i due occupanti della vettura non c’è stato nulla da fare; i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto e hanno proceduto all’estrazione delle vittime dall’abitacolo. Le operazioni sono state complesse e si sono protratte per diverso tempo.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, sono giunte rapidamente sul luogo per deviare il traffico e condurre i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma dai primi riscontri sembra che l’incidente non abbia coinvolto altri veicoli in transito. Saranno ulteriori indagini e accertamenti a stabilire le cause esatte dell’uscita di strada della Volkswagen Polo.