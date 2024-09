Addio a Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90, soffriva di tumore al colon

0 Condivisioni Facebook Twitter

È scomparso Salvatore Schillaci, noto come Totò, simbolo dei Mondiali di calcio del 1990. Soffriva di tumore al colon.

L’ascesa dal Messina alla Juventus

Totò Schillaci ha iniziato la sua carriera nel Messina, mettendosi in luce sotto la guida di Franco Scoglio e poi di Zdenek Zeman.

È stato proprio quest’ultimo a permettergli di emergere nella squadra siciliana, dove in Serie B ha segnato 23 gol. Grazie a queste prestazioni, nel 1989 si trasferisce alla Juventus, dove nella prima stagione realizza 15 reti in 30 partite.

Questo gli permette di conquistare la Coppa Italia e la Coppa Uefa con i bianconeri. La stagione straordinaria attira l’attenzione del commissario tecnico Azeglio Vicini, che lo convoca per il Mondiale del 1990, che si gioca in Italia.

L’eroe di Italia ’90

Schillaci inizia il torneo come riserva, ma si rivela fondamentale già nel match d’esordio contro l’Austria, quando sblocca la partita con un colpo di testa su cross di Gianluca Vialli. Da quel momento, Totò diventa il protagonista assoluto dell’estate del 1990. Con i suoi gol trascina l’Italia fino alla semifinale, segnando contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda e Argentina. Il suo contributo continua nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra, dove segna il sesto gol del torneo, diventando il capocannoniere di Italia ’90. Questo risultato gli vale anche il secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro.

Gli anni successivi e la vita dopo il calcio

Dopo il successo mondiale, la carriera di Schillaci conosce un declino. Nonostante la presenza di Roberto Baggio alla Juventus, Totò non riesce a ripetere le stesse prestazioni della stagione precedente. Nel 1992 passa all’Inter, ma anche qui fatica a lasciare il segno.

All’inizio del 1994, prende una decisione inedita per i giocatori italiani dell’epoca e si trasferisce in Giappone per giocare nello Jubilo Iwata, dove torna a essere un idolo. Nel 1997, conclude la sua carriera calcistica e ritorna in Italia. Successivamente, Schillaci si avvicina al mondo della televisione, partecipando a programmi come “L’Isola dei Famosi” e “Quelli che il calcio”. Nel 2023 prende parte a “Pechino Express”. Nonostante il suo ritiro dai campi, Totò rimane per sempre l’eroe delle “Notti Magiche” del 1990.