Come usare la matita labbra: consigli e trucchi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Se desideri labbra perfette e ben definite, la matita labbra è uno strumento essenziale che non può mancare nel tuo make-up kit. La matita labbra è uno strumento spesso sottovalutato, ma fondamentale per ottenere un contorno perfetto, definire la forma delle labbra e far durare più a lungo il rossetto. Che tu voglia creare un effetto volumizzante, correggere piccole asimmetrie o semplicemente evitare sbavature, imparare a usare correttamente la matita labbra può veramente aiutarti a ottenere labbra da sogno. Pronta a scoprire consigli e i trucchi per applicarla al meglio, valorizzando il tuo sorriso? Scopri di più qui!

Matita labbra: tipologie e caratteristiche

Le matite labbra si presentano in diverse tipologie e formulazioni, ognuna con caratteristiche specifiche che rispondono a diverse esigenze e tipi di effetti da ottenere. Le matite con la mina, sono perfette per chi cerca un tratto preciso e definito, ideale per contornare le labbra in modo netto e correggere eventuali asimmetrie. Spesso sono più asciutte e consentono una maggiore durata, prevenendo sbavature o trasferimenti di colore.

Le matite automatiche, invece, sono pratiche e non richiedono temperino, risultando più morbide e cremose; sono ottime per chi preferisce un’applicazione veloce e sfumabile, potendo essere usate anche per riempire completamente le labbra prima di applicare il rossetto.

Esistono inoltre matite waterproof, che offrono una lunga tenuta anche in condizioni particolarmente impegnative come caldo o umidità. Ogni tipologia di matita offre una soluzione diversa, permettendoti di scegliere quella più adatta in base al risultato che desideri ottenere: labbra definite, voluminose o completamente colorate.

Applicare la matita labbra per ottenere vari effetti: ecco come fare

Se desideri labbra più piene e volumizzate, un effetto molto richiesto, inizia delineando il contorno leggermente al di fuori della linea naturale delle tue labbra. Attenzione a non esagerare, concentrandoti soprattutto sul centro delle labbra per evitare un effetto che stona troppo. Dopo aver contornato, riempi delicatamente l’interno con la stessa matita o con un rossetto dello stesso colore per uniformare il tutto e far sembrare le labbra più piene. Il tocco finale può essere un gloss applicato solo al centro, che aiuta a creare extra volume.

Per un effetto più naturale e definito, segui la linea naturale delle labbra con una matita di una tonalità simile al colore delle tue labbra o del rossetto che userai. Definire il contorno in questo modo non solo rende il trucco più preciso, ma previene anche che il rossetto sbavi, mantenendo il make-up pulito. Dopo aver delineato, sfuma delicatamente la matita verso l’interno delle labbra per evitare un contrasto troppo netto tra il contorno e il rossetto.

Se il tuo obiettivo è ottenere un look più intenso, puoi scegliere di utilizzare una matita scura a contrasto con il rossetto, una tecnica popolare negli anni ‘90 che oggi viene rivisitata per un look super glamour. Applica la matita lungo il contorno, sfumando leggermente verso l’interno, e poi completa con un rossetto più chiaro o un gloss al centro delle labbra per creare un effetto ombré, che dona profondità e dimensione al trucco labbra.

Infine, se vuoi semplicemente far durare più a lungo il tuo rossetto, colora l’intera superficie delle labbra con la matita prima di applicare il rossetto. Questo non solo fornirà una base uniforme, ma aiuterà il colore a fissarsi meglio e resistere più a lungo senza sbavature. A seconda dell’effetto che desideri ottenere, la matita labbra può essere un alleato versatile e potente per creare look che vanno dal nude al drammatico.