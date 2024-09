Chiara Jaconis, turista morta a Napoli: emerge un video che riprende gli ultimi drammatici momenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista colpita da una statuina nei Quartieri Spagnoli di Napoli, rivelano nuovi dettagli grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza.

La tragedia ripresa dalle telecamere

Nuove prove video sono emerse riguardo la tragica morte di Chiara Jaconis, la trentenne originaria di Padova e residente a Parigi, deceduta a seguito di un incidente nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Gli inquirenti erano quasi certi che i vicoli, oggi pieni di telecamere per via della presenza di numerosi B&B, ristoranti e altre attività commerciali, avrebbero fornito delle riprese dei momenti cruciali dell’evento.

E così è stato: un filmato di poco meno di un minuto, catturato da una telecamera in via Sant’Anna di Palazzo, mostra Chiara e il fidanzato Livio mentre percorrono la zona con trolley e borse in mano.

L’incidente e i suoi drammatici momenti

Nel video, che non verrà diffuso per rispetto alla vittima e ai suoi cari, si vede Chiara raggiungere l’incrocio con via Santa Teresella agli Spagnoli alle 15:46. La stradina è semivuota in quel momento, ma all’improvviso accade l’irreparabile: un oggetto pesante, identificato probabilmente come un diffusore per ambienti in onice, cade da un balcone colpendola alla testa.

L’impatto è devastante, provocando danni irreparabili al cranio e al cervello della giovane, che successivamente condurranno alla sua morte nonostante gli sforzi dei medici dell’Ospedale Pellegrini e dell’Ospedale del Mare.

Il fidanzato, Livio, tenta immediatamente di prestare i primi soccorsi, ma la situazione è purtroppo irreversibile. La famiglia di Chiara ha ringraziato pubblicamente i medici per il loro impegno, ma la perdita resta un dolore incolmabile.

Indagini in corso per individuare il responsabile

Gli inquirenti hanno individuato l’appartamento al terzo piano da cui è precipitata la statuina.

Ora, l’obiettivo principale delle indagini è capire chi sia stato il responsabile del tragico evento. Nel palazzo risiedono anche bambini, e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibili piste. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo auspicio affinché si faccia chiarezza sull’accaduto, pur consapevole che nulla potrà riportare in vita Chiara Jaconis. La tragica vicenda ha sconvolto non solo i familiari e gli amici della vittima, ma anche la comunità dei Quartieri Spagnoli e i tanti che l’hanno conosciuta.