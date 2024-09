Roberto Baggio saluta Totò Schillaci: “Anche stavolta mi hai voluto sorprendere…Fratelli d’Italia per sempre”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Roberto Baggio ha dedicato un sentito messaggio sui social all’amico e compagno di squadra Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre a Palermo all’età di 59 anni. Il ricordo del “Divin Codino” rievoca i momenti indimenticabili vissuti insieme durante i Mondiali del 1990 e gli anni alla Juventus.

Un legame nato in campo e oltre

La scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci ha suscitato grande commozione, non solo tra i tifosi, ma anche tra i colleghi che hanno condiviso con lui momenti significativi della carriera. Roberto Baggio, noto come il “Divin Codino”, ha voluto ricordare l’amico con un messaggio toccante sui social. Baggio e Schillaci hanno condiviso la maglia della Nazionale Italiana durante i Mondiali del 1990, un’esperienza che li ha uniti in modo indissolubile, e anche due stagioni alla Juventus. L’abbraccio e l’esultanza contro la Cecoslovacchia durante quei “notti magiche” sono diventati simboli di un legame profondo e autentico.

Il messaggio di addio di Baggio

Sul proprio profilo Instagram, Roberto Baggio ha scritto: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre.” Queste parole, accompagnate da una foto dell’esultanza durante la partita contro la Cecoslovacchia, evocano l’atmosfera di quel periodo straordinario per il calcio italiano e testimoniano il forte legame tra i due giocatori. Baggio sottolinea il passaggio di consegne che oggi si fa sentire ancor più forte, con Schillaci che ora brilla come una stella nel firmamento azzurro.

Un’eredità nel cuore dei tifosi

L’amicizia tra Baggio e Schillaci rappresenta un capitolo importante nella storia del calcio italiano. Le loro imprese durante i Mondiali del 1990 hanno ispirato una generazione di tifosi e rimarranno per sempre nei cuori di chi ha vissuto quei momenti. L’addio di Roberto Baggio all’amico scomparso è una testimonianza dell’affetto e del rispetto che i grandi campioni nutrono l’uno per l’altro, anche oltre la carriera sportiva. “Fratelli d’Italia per sempre” è il saluto di un campione a un altro, legati indissolubilmente da una passione comune e da ricordi indelebili.