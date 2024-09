Guenda Goria e Mirko Gancitano è crisi, l’arrivo da due mesi di Noah ha destabilizzato la coppia, lei “Pensavo fosse una roccia, è un sassolino”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’arrivo del piccolo Noah ha portato una nuova routine nella vita di Guenda Goria e Mirko Gancitano, cambiando gli equilibri familiari e mettendo alla prova la loro relazione. La nascita del bambino, avvenuta il 25 luglio, è stata seguita da un periodo di adattamento che la coppia ha condiviso in una recente intervista a Diva e Donna.

Un nuovo equilibrio familiare

Da quando è nato Noah, la vita di Guenda Goria è stata stravolta, soprattutto in termini di abitudini notturne. “Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto… Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia”, ha raccontato Guenda. Il marito Mirko Gancitano, invece, ha affrontato un momento di difficoltà, rivelando aspetti inaspettati del suo carattere. “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”, ha confessato Guenda, esprimendo la sua fragilità nei primi giorni dopo il parto.

Le sfide della maternità e del rapporto di coppia

La maternità ha portato Guenda a concentrarsi completamente su Noah, creando però alcune incomprensioni con Mirko. “È stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire… Nei giorni successivi era traumatizzato”, ha spiegato Guenda. Nonostante le difficoltà, la coppia sta lavorando per trovare un nuovo equilibrio. “Stiamo costruendo un nuovo rapporto… Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui.”

Un nuovo inizio per la famiglia

Nonostante le sfide iniziali, Mirko si dimostra un padre affettuoso e coinvolto. “Mirko è dolce, vuole attenzioni e ha ragione… Dobbiamo riassestarci”, ha concluso Guenda. La coppia sta quindi cercando di bilanciare i nuovi ruoli di genitori con la loro relazione, adattandosi alle nuove dinamiche familiari che la nascita di Noah ha portato.