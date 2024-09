Sabrina Salerno come sta? il messaggio dopo l’operazione per tumore al seno

La cantante e showgirl Sabrina Salerno ha recentemente subito un intervento chirurgico presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di un nodulo maligno al seno.

A poche ore dall’operazione, Salerno ha voluto rassicurare i suoi fan tramite un videomessaggio su Instagram, confermando la buona riuscita dell’intervento e ringraziando per l’affetto ricevuto.

Dalla sua stanza d’ospedale, Sabrina Salerno ha condiviso un videomessaggio per tranquillizzare i suoi sostenitori:

“Sto bene, l’operazione è andata bene”, ha dichiarato. Ha espresso la sua gratitudine verso le numerose persone che le hanno inviato messaggi di supporto, anche se ha confessato di non essere in grado di rispondere a tutti: “Mi spiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Vorrei ringraziarvi di cuore tutti tutti!”.