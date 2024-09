Lido di Camaiore, Mercedes travolge 8 persone, il bilancio è pesantissimo, due ragazze morte, sei feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, un grave incidente stradale ha sconvolto Lido di Camaiore. Una Mercedes scura ha travolto otto persone, causando la morte di due giovani donne e il ferimento di altre sei, due delle quali in condizioni critiche. L’auto avrebbe attraversato diversi incroci senza fermarsi agli stop.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes stava percorrendo via Italica quando, senza rispettare gli stop, ha attraversato due incroci. Al primo incrocio con via Roma, la vettura ha investito mortalmente due ragazze, che secondo le testimonianze raccolte da Il Tirreno sarebbero turiste francesi. All’incrocio successivo, con viale Colombo, l’auto si è scontrata con altre due persone, causando ulteriori feriti gravi. In totale, il veicolo ha travolto otto persone.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Tra i feriti, uno è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre altre cinque persone sono state portate all’ospedale Versilia per valutazioni e cure mediche. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Le condizioni dei feriti

Dei sei feriti, due risultano essere in condizioni gravi. La situazione sul luogo dell’incidente è stata immediatamente gestita dai sanitari e dalle forze dell’ordine, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte e messo in sicurezza l’area. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale e i turisti presenti a Lido di Camaiore in un normale pomeriggio di settembre.