Ritrovato vivo Marco Rossi, 87enne scomparso da due giorni, era caduto in un fosso e si è riparato la notte con delle foglie

Marco Rossi, un ex sarto di 87 anni scomparso da Campitello nel mantovano, è stato ritrovato vivo dopo due giorni di ricerche.

Uscito dalla sua abitazione nella mattinata di lunedì 16 settembre, Rossi non aveva fatto ritorno, spingendo il figlio a lanciare l’allarme e facendo scattare le ricerche. L’anziano è stato individuato oggi, 18 settembre, rannicchiato in un fosso nelle campagne circostanti Marcaria.

Il ritrovamento e le condizioni di salute

Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, supportate da unità cinofile e un elicottero, hanno battuto la zona alla ricerca dell’anziano scomparso. Intorno alle 11:30, l’attenzione è stata attirata da un sacchetto di plastica che spuntava dall’erba. Marco Rossi è stato ritrovato vivo, seppur visibilmente provato dall’esperienza, ma in buone condizioni di salute. La sua sopravvivenza per oltre due giorni all’aperto, esposto alle intemperie, è stata possibile grazie all’utilizzo di foglie secche e rovi per ripararsi dal freddo.

La dinamica dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, Rossi si sarebbe avventurato in una passeggiata lungo una strada di campagna vicino alla sua abitazione, quando sarebbe inciampato, finendo in un fosso dalla fitta vegetazione. La caduta lo avrebbe lasciato dolorante e disorientato, incapace di risalire da solo. L’anziano ha così trascorso oltre 48 ore in questo stato, riparandosi come meglio poteva, fino al ritrovamento da parte delle squadre di soccorso.

Una storia di sopravvivenza

Questa vicenda ricorda un altro caso avvenuto recentemente, quello di Giuseppina Bardelli, una donna di 89 anni che riuscì a sopravvivere per quattro notti nei boschi del Passo della Forcora (Varese). Persa mentre cercava funghi il 21 agosto, fu ritrovata solo il 25 agosto, avendo bevuto acqua piovana e riparandosi sotto gli alberi. Storie come queste dimostrano la resilienza e la capacità di sopravvivenza degli individui anche in situazioni estreme.