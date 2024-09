Bmw imbocca contromano una rampa, l’impatto con un’altra auto è inevitabile, due le vittime, una è il 25enne Sebastian Palmieri

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sebastian Palmieri, 25 anni, originario di Marino, è una delle due vittime dell’incidente avvenuto sulla rampa autostradale nel Comune di Isola d’Asti.

L’incidente e le vittime coinvolte

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre, un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto in cui viaggiava Sebastian Palmieri, passeggero a bordo di una BMW.

Secondo le ricostruzioni, l’automobilista ha imboccato una rampa autostradale chiusa per lavori e ha perso il controllo, schiantandosi contro il guardrail. Nello scontro, oltre a Sebastian, ha perso la vita anche Chiara Grattapaglia, 28 anni, che si trovava sul sedile posteriore.

Un altro passeggero è stato gravemente ferito ma non è in pericolo di vita, mentre il conducente dell’auto è rimasto illeso. Sul luogo sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale medico.

Il cordoglio per la scomparsa di Sebastian Palmieri

La notizia della tragica morte di Sebastian Palmieri ha scosso profondamente la comunità di Marino e dei Castelli Romani, dove il giovane viveva con la sua famiglia.

Originario del Lazio, Sebastian si trovava in Piemonte per motivi di lavoro. I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, mentre la famiglia è in attesa del nulla osta per i funerali.

Il sindaco di Marino, Stefano Cecchi, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di due giovani concittadini, riferendosi anche a Gilberto Rinna, deceduto in un altro incidente ad Ariccia. “Alle famiglie vanno le mie più sentite condoglianze”, ha dichiarato.

L’intervento delle autorità e i dettagli sull’incidente

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per accertare le dinamiche esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Secondo i primi rapporti, la rampa dell’autostrada era chiusa per lavori e l’errore del conducente potrebbe essere stato fatale.

Il luogo dell’incidente ha visto un massiccio dispiegamento di soccorsi, con ambulanze, carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco, che hanno operato per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.