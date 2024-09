Incidente sulla Statale 100 direzione Taranto, frontale tra tir e una Ford, sono due le vittime

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente tra un camion e una Ford ha causato due morti sulla Statale 100, nei pressi di Mottola, in direzione Taranto.

Incidente sulla Statale 100: due morti coinvolti

Nella giornata di oggi, 19 settembre, un nuovo incidente mortale si è verificato sulla Statale 100, nel tratto compreso tra il Barese e il Tarantino, all’altezza di Mottola. Secondo quanto riportato dall’Anas, un camion e un’auto, una Ford, si sono scontrati violentemente. Purtroppo, due persone che viaggiavano all’interno dell’auto sono decedute a seguito dell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto.

Chiusura della corsia e gestione del traffico

A causa dell’incidente, la corsia in direzione Taranto è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Le squadre dell’Anas, insieme agli operatori del 118 e alle forze dell’ordine, sono intervenute tempestivamente per gestire il flusso di veicoli in piena sicurezza e ripristinare la regolare viabilità il prima possibile. I disagi alla circolazione si sono estesi per diversi chilometri, causando rallentamenti significativi.

L’intervento delle autorità e il ripristino della viabilità

Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi. Il personale dell’Anas ha iniziato le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di pulizia della strada per consentire il ripristino della circolazione. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità delle vittime, ma si prevede che nelle prossime ore verranno fornite nuove informazioni da parte delle autorità.