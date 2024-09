Sposa 30enne muore annegata durante uno shooting fotografico nel fiume, trascinata sott’acqua dal vestito

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maria Pantazopoulos, 30 anni, è morta annegata durante un servizio fotografico nel fiume Ouareau, vicino a Montreal, mentre indossava il suo abito da sposa per una sessione Trash the Dress.

La sessione fotografica si trasforma in tragedia

Venerdì 13 settembre, Maria Pantazopoulos, una giovane di origine greca da poco sposata, ha deciso di partecipare alla tradizione del Trash the Dress, in cui si scattano foto originali e spesso avventurose mentre si indossa l’abito nuziale. Maria aveva scelto il fiume Ouareau, nei pressi delle rapide delle cascate Dorwin, come location per il suo servizio fotografico. Secondo quanto riferito dal Toronto Sun, la sessione fotografica ha preso una piega tragica quando il pesante abito da sposa, inzuppato d’acqua, ha cominciato a trascinarla verso il fondo del fiume.

Gli ultimi istanti e i tentativi di salvataggio

Nonostante i disperati tentativi del fotografo Louis Pagakis di soccorrerla, la giovane ha urlato le sue ultime parole: “Non ce la faccio più, è troppo pesante”, prima di essere trascinata sott’acqua. Il fotografo si è lanciato per cercare di aiutarla, ma l’abito bagnato la rendeva troppo pesante da sollevare, mettendo anche lui in pericolo. “Louis ha cercato di nuotare con lei, ma lei lo stava tirando giù”, ha raccontato Anouk Benzacar, moglie del fotografo, alla CTV Montreal. Nonostante gli sforzi, il corpo di Maria è stato recuperato solo due ore e mezza dopo da un sub esperto della zona, che si era offerto volontario per le ricerche.

Una tragedia che lascia il segno

L’annegamento di Maria Pantazopoulos ha lasciato una profonda impressione nella comunità, riportando l’attenzione sui pericoli legati a situazioni estreme durante i servizi fotografici. Il fiume Ouareau, noto per le sue correnti forti e le rapide vicine, si è rivelato fatale in quello che doveva essere un momento di creatività e celebrazione.