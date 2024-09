Addio a Maurizio Bologna: l’attore e regista palermitano scomparso a 58 anni per un malore improvviso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Maurizio Bologna, attore e regista palermitano, colpito da un infarto mentre si trovava nella sede dell’Inps, dove lavorava. Bologna aveva 58 anni.

Una carriera ricca tra teatro, cinema e televisione

Maurizio Bologna ha avuto una carriera artistica che ha spaziato tra teatro, cinema e televisione. Nato e cresciuto a Palermo, ha iniziato il suo percorso nel 1975 sui palcoscenici dei teatri locali, collaborando con nomi di rilievo come Accursio Di Leo, Franco Scaldati, Aurelio Grimaldi e Roberto Andò. Nel corso della sua carriera, Bologna si è esibito in teatri prestigiosi come lo Stabile Biondo e il Teatro Bellini.

Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2005, con un docufilm su Caravaggio, trasmesso dalla Rai. Successivamente, ha interpretato il ruolo di Vito Ciancimino nel film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, per poi essere nuovamente chiamato dallo stesso regista per “In guerra per amore”. Recentemente, era apparso anche nella fiction “Makari” con Claudio Gioè, e nella serie “Incastrati”, prodotta da Netflix, di Ficarra e Picone.

Successi recenti e ultimo progetto cinematografico

Tra gli ultimi impegni di Bologna figurano il film “Tuttoapposto” di Roberto Lipari e “Spaccaossa”, un film con Vincenzo Pirrotta. Il 24 settembre era stato presentato il film “La bocca dell’anima”, in cui Bologna aveva recitato. Oltre alla sua attività cinematografica e televisiva, Bologna è stato un artista poliedrico, apprezzato per la sua versatilità e il suo talento.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico italiano, particolarmente sentito nella sua città natale, Palermo, dove era molto stimato sia come artista che come persona.