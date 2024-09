Puglia incidente mortale, chi erano le quattro vittime, un docente, una ragazza, e due ragazzi di 26 e 30 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente stradale lungo la SS 693 del Gargano ha causato quattro morti e un ferito grave. Sono in corso le indagini.

Quattro morti in uno scontro frontale tra due auto

Quattro persone sono decedute e una quinta è gravemente ferita a seguito di uno scontro frontale tra una Kia Sportage e una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di ieri 20 settembre sulla strada a scorrimento veloce SS 693, nel tratto tra San Nicandro Garganico e Apricena, in corrispondenza del bivio per San Nazario.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di San Severo e agli agenti della polizia stradale per i rilievi necessari. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Vittime tra i 26 e i 62 anni, ferito grave elitrasportato

Le vittime dell’incidente sono due ragazzi di 26 e 30 anni originari di Vico del Gargano, un docente di 62 anni di San Nicandro Garganico, Matteo Giovanditto, e una ragazza di Cagnano Varano.

Una giovane amica di quest’ultima è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata in gravi condizioni. I rilievi della polizia stradale e gli accertamenti del PM sono in corso per determinare le cause esatte dello scontro.

Sindaci locali esprimono il loro cordoglio

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime: