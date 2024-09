Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: il matrimonio si avvicina, fissata la data, la festa durerà due giorni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo dieci anni di amore, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon convoleranno a nozze. L’evento sarà celebrato il prossimo 28 settembre a Lucca, con una cerimonia civile e un ricevimento riservato.

I dettagli del matrimonio di Buffon e D’Amico

Dopo mesi di riservatezza, il matrimonio tra la giornalista Ilaria D’Amico e l’ex portiere Gigi Buffon è stato finalmente confermato per sabato 28 settembre. La cerimonia, come riportato dal Corriere della Sera, si terrà a Lucca, città scelta dalla coppia per il grande giorno. Il matrimonio civile sarà seguito da una festa privata con pochi invitati, mentre il giorno successivo, domenica, sarà organizzato un brunch più ampio a Forte dei Marmi, in una location vista mare. L’evento era inizialmente previsto per giugno 2024, ma è stato posticipato a causa degli impegni di Buffon come capo delegazione della Nazionale Italiana agli Europei di calcio.

Una famiglia allargata e felice

La coppia, insieme da dieci anni, ha costruito una solida famiglia allargata. Buffon, ex marito di Alena Seredova, ha due figli da questo precedente matrimonio, mentre D’Amico ha un figlio dal suo ex compagno, l’imprenditore Rocco Attisani. Nel 2016, Ilaria e Gigi hanno avuto un figlio insieme, Leopoldo Mattia. Nonostante le sfide di una famiglia mista, i due hanno creato un ambiente amorevole e rispettoso. D’Amico ha dichiarato che i figli di Buffon sono parte del suo mondo tanto quanto il loro figlio comune: “Se ami una persona, non puoi che amare tutto di lei”.