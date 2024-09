L’ex carabiniere Silvano muore per un incidente a pochi metri da casa, lascia nel dolore moglie e tre figli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Silvano Bertuzzo, 66 anni, è morto in un incidente stradale a Colombare di Sirmione, dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto guidata da una donna del paese.

Incidente mortale a Sirmione: la dinamica dello schianto

L’incidente fatale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 19 settembre in via San Martino della Battaglia, a pochi passi dalla casa della vittima. Silvano Bertuzzo, un ex carabiniere da poco in pensione, stava guidando la sua moto BMW GS 1200 quando si è scontrato con una Fiat Punto.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale, la donna alla guida dell’auto, una 51enne residente in paese, avrebbe rallentato vicino a un dosso per poi svoltare a sinistra, non accorgendosi dell’arrivo della moto. Bertuzzo, sbalzato prima sul cofano della vettura, è stato poi proiettato contro un muretto.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma purtroppo il 66enne è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso: aperto un fascicolo per omicidio stradale

I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e la procura ha avviato un’indagine per omicidio stradale, come previsto in questi casi.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente, ma al momento la dinamica sembra ormai accertata. Il dramma ha colpito profondamente la comunità locale, dove Bertuzzo, originario del Mantovano ma residente da anni sul lago di Garda, era una figura molto conosciuta e stimata.