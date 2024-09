Bimbo di 8 anni apre la portiera, scende dal van in corsa e cade: travolto e ucciso dal padre

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente è avvenuto a Perugia, dove un bambino di otto anni ha perso la vita dopo essere stato investito dal van del padre in un parcheggio a Sant’Andrea delle Fratte.

Bambino investito dal padre: dinamica dell’incidente a Perugia

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha scosso la comunità di Perugia. Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito dal furgone guidato dal padre. La famiglia, composta dai genitori e da altri fratelli, si trovava nel veicolo, fermo in un parcheggio nella zona commerciale di Sant’Andrea delle Fratte, alla periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni, mentre il mezzo si rimetteva in moto, il bambino avrebbe aperto il portellone posteriore e sarebbe sceso dal van in movimento, perdendo l’equilibrio. Il piccolo è finito sotto il veicolo, senza che il padre avesse il tempo di intervenire.

Inutili i soccorsi: il bambino è morto sul colpo

Subito dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti una pattuglia della Polizia locale di Perugia e un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è deceduto sul colpo, lasciando i genitori e i fratelli in una condizione di disperazione. L’intera famiglia, residente nella zona del Trasimeno, è stata profondamente colpita dalla tragedia.