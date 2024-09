Maltempo sul Gargano: chiusi 23 chilometri di statale per fango e detriti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le intense piogge delle ultime ore hanno causato la chiusura di un tratto della SS89 Garganica tra il km 105 e il km 128. L’Anas è al lavoro per ripristinare la viabilità.

SS89 chiusa tra Mattinata e Vieste: operazioni di bonifica in corso

A causa delle forti piogge che hanno colpito la zona del Gargano, la strada statale SS89 Garganica è stata chiusa temporaneamente tra Mattinata e Vieste. Le precipitazioni hanno riversato fango e detriti sul piano stradale, rendendo necessario l’intervento di mezzi e personale Anas per liberare la carreggiata e garantire la sicurezza degli automobilisti. Il tratto interessato è stato chiuso in via precauzionale tra il km 105 e il km 128 per facilitare le operazioni di pulizia.

Viabilità alternativa e deviazioni segnalate sulla provinciale 53

Durante i lavori di bonifica, il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 53, che funge da percorso alternativo. Le autorità locali hanno posizionato segnalazioni in loco per indicare le deviazioni. Gli interventi di ripristino della viabilità sono in corso e si prevede che il tratto stradale sarà riaperto al traffico appena possibile, compatibilmente con le condizioni meteo e l’avanzamento delle operazioni.