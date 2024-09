Puglia gravissimo incidente, scontro frontale tra due auto, sono quattro le vittime, tre sono giovani

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente stradale sulla SS693 tra San Nicandro Garganico e San Nazario/Apricena ha causato la morte di quattro persone e il ferimento grave di un’altra.

Scontro frontale sulla SS693: quattro vittime, tra cui tre giovani

Un tragico scontro frontale si è verificato verso le 19 sulla SS693, al chilometro 10+300, nei pressi di un’area di servizio vicino al bivio di San Nazario. Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, provocando un bilancio drammatico: quattro persone hanno perso la vita, tra cui almeno tre giovani originari di Cagnano Varano. Un’altra persona è stata gravemente ferita e trasportata d’urgenza in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, mentre la circolazione è stata completamente bloccata.

Strada bloccata e soccorsi in corso: la dinamica dell’incidente

L’incidente ha causato la chiusura della SS693 tra le uscite di San Nicandro Garganico e San Nazario/Apricena. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere e per prestare assistenza al ferito grave. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma lo scontro ha avuto conseguenze devastanti. Le autorità locali hanno già avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente, mentre la strada rimane chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.