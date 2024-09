Malinovskyi si infortuna gravemente durante Venezia-Genoa, torsione innaturale della caviglia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gravissimo infortunio per Ruslan Malinovskyi, che ha lasciato il campo in barella durante il match tra Venezia e Genoa. Il giocatore ha subito una torsione innaturale della caviglia.

Torsione innaturale e stop lungo per Malinovskyi

Durante il secondo tempo del match tra Venezia e Genoa, il centrocampista Ruslan Malinovskyi ha subito un grave infortunio alla caviglia. L’incidente si è verificato mentre l’ucraino tentava di difendere la sua area di rigore. Il giocatore ha poggiato male la gamba destra, subendo una torsione innaturale che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra compagni e avversari. Le immagini hanno mostrato la caviglia del giocatore girarsi completamente, lasciando tutti col fiato sospeso.

Attimi di tensione allo stadio Penzo

Il clima allo stadio Pier Luigi Penzo è cambiato improvvisamente, con i giocatori in campo che hanno subito richiamato i soccorsi. Alcuni compagni di squadra hanno reagito con visibile preoccupazione, portandosi le mani ai capelli. Il silenzio dello stadio è stato interrotto solo dal rapido intervento dello staff medico, che ha prestato soccorso al giocatore prima di trasportarlo fuori dal campo in barella. Il pubblico ha salutato Malinovskyi con un caloroso applauso, mentre il suo volto esprimeva il dolore di un infortunio che sembra destinato a tenerlo lontano dai campi per molto tempo.

Sostituzione e cambi tattici per Gilardino

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha reagito all’infortunio di Malinovskyi mandando subito in campo Andrea Pinamonti e modificando il modulo della squadra. Le prime valutazioni mediche indicano che il centrocampista potrebbe affrontare uno stop prolungato, mettendo in discussione il suo ritorno nelle prossime settimane. Questo incidente rappresenta un duro colpo per il Genoa, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave.