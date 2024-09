Tale e Quale Show: Alessia Marcuzzi sostituisce Loretta Goggi, polemiche per la presenza di Stefano De Martino, “Imbarazzante”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alessia Marcuzzi prende il posto di Loretta Goggi come giudice di Tale e Quale Show, mentre la presenza di Stefano De Martino al tavolo dei giudici scatena discussioni sui social.

L’esordio della nuova stagione di Tale e Quale Show

Con l’arrivo di settembre, molti dei programmi più amati dal pubblico italiano sono tornati in onda, e Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, non fa eccezione. La prima puntata della nuova stagione è andata in onda venerdì 20 settembre, caratterizzata da importanti novità. Una delle più significative è stata l’assenza di Loretta Goggi, giudice storica del programma, che è stata sostituita da Alessia Marcuzzi. Oltre ai giudici fissi, Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ogni settimana sarà presente un quarto giudice speciale. Per la prima puntata, è stato scelto Stefano De Martino, recentemente protagonista del successo di Affari Tuoi.

Polemiche sul web per la presenza di Marcuzzi e De Martino

La scelta di avere Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nello stesso episodio ha scatenato reazioni accese sui social media. Molti telespettatori hanno commentato la loro presenza contemporanea, alimentando le polemiche. Nonostante i due siano volti molto amati della televisione italiana, la loro partecipazione a Tale e Quale Show insieme ha sollevato domande tra il pubblico, con molti utenti che hanno espresso opinioni contrastanti sulla decisione della produzione.

La reazione del pubblico alla nuova giuria

La sostituzione di Loretta Goggi con Alessia Marcuzzi ha generato ulteriori discussioni. Goggi, storica figura del programma, è considerata una delle icone di Tale e Quale Show, e il suo abbandono ha lasciato una sensazione di vuoto per molti spettatori affezionati. Tuttavia, la nuova dinamica del tavolo dei giudici, arricchita dalla presenza di De Martino, ha sicuramente offerto un inizio ricco di sorprese e discussioni, alimentando il dibattito su come evolverà questa stagione.