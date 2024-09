Molfetta, prima rissa fuori una discoteca, poi sparatoria, muore una 20enne, gravissimo il fidanzato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazza di 20 anni ha perso la vita a Molfetta in una sparatoria avvenuta all’esterno di un locale. Il fidanzato è in gravi condizioni.

Sparatoria fatale dopo una rissa tra giovani

Nella notte tra sabato e domenica, all’esterno di un locale di Molfetta, nel nord Barese, si è verificata una violenta sparatoria che ha portato alla morte di una ragazza di 20 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto in seguito a una maxi rissa tra giovani, degenerata in violenza armata.

La ragazza, la cui identità non è ancora stata resa nota, è deceduta sul posto, mentre il suo fidanzato è stato gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di chiarire i dettagli di una serata che si è trasformata in tragedia. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Molfetta, che si interroga su come una semplice lite possa essere sfociata in una sparatoria fatale.

Le autorità stanno vagliando le testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili della tragedia.