Molfetta, sparatoria al Bahia Beach, muore 19enne di Bari, fidanzato gravissimo, altri due feriti

Notte di terrore al Bahia Beach di Molfetta, dove una sparatoria ha causato la morte di una giovane di 19 anni di Bari e il ferimento di altre tre persone.

Colpi di pistola durante la serata

Intorno alle 3 della scorsa notte, al Bahia Beach di Molfetta, per motivi ancora non chiari, è scoppiata una rissa che è sfociata in una sparatoria. Uno dei colpi ha colpito una ragazza di 19 anni, residente nel quartiere San Girolamo di Bari. La giovane è morta sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarla.

Tre feriti, uno in gravi condizioni

Oltre alla vittima, il fidanzato della ragazza è stato gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove versa in condizioni critiche. Anche altre due persone sono rimaste coinvolte nella sparatoria, riportando ferite. Decine di persone sono state fermate dai carabinieri e interrogate nella notte.