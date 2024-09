Sparatoria al Bahia di Molfetta: uccisa 19enne barese, due feriti, sotto choc il proprietari, “Alle 2,45 è entrato un gruppo e ha scatenato l’inferno”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lite al Bahia di Molfetta si conclude in tragedia: una giovane muore e due persone rimangono ferite. Indagini affidate alla Dda di Bari.

La scorsa notte, al Bahia di Molfetta, una lite ha portato a una tragica sparatoria. Una ragazza di 19 anni è deceduta dopo essere stata colpita da proiettili, mentre altre due persone sono rimaste ferite e ricoverate al Policlinico di Bari. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, avviando un’indagine, inizialmente seguita dalla Procura di Trani. Ora, l’inchiesta è passata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari a causa del sospetto coinvolgimento di un clan mafioso della zona di Japigia.

Le parole del titolare del Bahia, Nicola Spadavecchia

Il proprietario del locale, Nicola Spadavecchia, ha ricostruito quanto accaduto: “È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale, ed è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale”. Spadavecchia ha aggiunto: “Non ero in pista, ero nel mio ufficio. Questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno. La sicurezza è intervenuta, ma era tardi per la 19enne”.

Indagini in corso e messaggi di cordoglio

I carabinieri stanno proseguendo con i rilievi e le indagini sono sotto la direzione della Dda di Bari. Il titolare del locale ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima: “Siamo vicini alla famiglia della giovane donna rimasta uccisa, ma anche noi siamo vittime di questi atti di violenza assurdi”. Resta da verificare se il locale sarà sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori sviluppi.