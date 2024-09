Saviano, esplosione bombola di gas provoca crollo palazzina, muore bimba di 4 anni, in salvo papà e bimbo di 2 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Esplosione di una bombola di gas provoca il crollo di una palazzina a Saviano, Napoli. Soccorsi in corso per sei persone intrappolate.

Alle 8 di questa mattina, una palazzina di due piani situata in via Tappia, al civico 5, nel comune di Saviano, provincia di Napoli, è crollata a causa dell’esplosione di una bombola di gas.

L’esplosione è avvenuta nel secondo piano dell’edificio, dove abitava un’anziana. Il crollo è avvenuto in pochi istanti, con la deflagrazione che ha causato il cedimento dell’intera struttura. Al momento, non è chiaro se ci fossero altre persone nell’appartamento dell’anziana al momento della tragedia.

Sei persone sotto le macerie, soccorsi ancora in corso

Sotto le macerie sono rimaste intrappolate sei persone, tra cui un’intera famiglia composta dai genitori e tre bambini di sei, quattro e due anni, residenti al primo piano. Le squadre di soccorso, composte da Carabinieri, Vigili del Fuoco e unità cinofile, sono sul posto e stanno scavando per raggiungere i sopravvissuti. Poco dopo le 9, sono stati tratti in salvo il padre e il figlio di due anni, ma purtroppo la bambina di quattro anni è stata recuperata senza vita. Proseguono le operazioni di soccorso per trovare la madre, un altro dei bambini e l’anziana donna.

Unità Usar al lavoro, soccorsi ancora in corso

Le squadre Usar (Urban Search and Rescue) continuano a scavare tra i detriti. Dalle macerie sembrano provenire voci e richieste di aiuto, ma la situazione rimane critica. Le operazioni di soccorso proseguiranno senza sosta per cercare di salvare quante più vite possibile tra i resti della palazzina crollata.