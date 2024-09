Incidente con la moto, perde la vita il 37enne Andrea Guastalla, ipotesi di auto pirata

0 Condivisioni Facebook Twitter

La polizia indaga su un possibile secondo veicolo coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Andrea Guastalla, 37 anni, su via del Foro Italico.

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente stradale ha provocato la morte di Andrea Guastalla, avvenuto ieri mattina presto su via del Foro Italico, a Roma. Il 37enne ha perso il controllo del suo scooter Honda SH, finendo dietro il guardrail prima dello svincolo per Corso Francia. Dai primi rilievi della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, si ipotizza il coinvolgimento di un secondo veicolo, che potrebbe aver costretto Guastalla a un brusco spostamento verso destra. Tra le altre ipotesi al vaglio, anche un possibile malore, guasto al mezzo o colpo di sonno, visto l’orario dell’incidente, avvenuto prima delle 7 del mattino.

Il ritrovamento e i primi soccorsi

Il corpo di Andrea Guastalla è stato notato da un camionista, grazie alla sua posizione elevata rispetto agli altri conducenti. Il corpo era infatti nascosto dietro il guardrail, poco visibile dalla strada. I soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. Guastalla, che aveva festeggiato il suo compleanno la sera precedente, è stato trovato già privo di vita. Il suo scooter è stato sequestrato e la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Sul corpo di Andrea Guastalla è stata disposta l’autopsia, per verificare se il 37enne potesse essere salvato con un intervento tempestivo o se sia deceduto sul colpo a causa dell’impatto. L’ipotesi di un “pirata della strada” è una delle piste più rilevanti su cui stanno lavorando gli investigatori, che continuano a raccogliere testimonianze e a verificare la presenza di eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza lungo il percorso.