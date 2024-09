Michel Platini propone una rivoluzione: “Giochiamo in dieci per rendere il calcio più dinamico”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, ha avanzato l’idea di ridurre il numero di giocatori in campo per rivitalizzare il calcio moderno.

Un’idea per sbloccare il calcio moderno

In un’intervista rilasciata a RmcSport, l’ex stella della Juventus e presidente della UEFA, Michel Platini, ha lanciato una proposta che potrebbe rivoluzionare il calcio: ridurre le squadre in campo a dieci giocatori.

L’obiettivo di questa idea è contrastare il crescente tatticismo che, secondo Platini, limita la spettacolarità delle partite. “Nel Novecento si giocava in undici, ma i giocatori correvano meno ed erano fisicamente meno potenti. Ridurre il numero di giocatori potrebbe liberare spazi e rendere il gioco più fluido e interessante”, ha dichiarato Platini.

Il confronto con il calcio del passato

Platini ha evidenziato come il calcio attuale sia troppo legato al possesso palla e ai passaggi ripetuti, rispetto a un passato in cui il gioco era più rapido e orientato all’attacco. “La mia generazione non si riconosce più nel calcio di oggi.

Non critico il cambiamento, ma il gioco era più offensivo, con meno passaggi indietro”, ha aggiunto l’ex calciatore. La proposta di ridurre il numero di giocatori, secondo Platini, potrebbe incentivare uno stile di gioco più aperto e avvincente, offrendo nuove prospettive a un calcio moderno spesso ingessato.

Il futuro del calcio tra innovazione e tradizione

L’idea di Michel Platini ha già suscitato dibattito nel mondo del calcio, con reazioni contrastanti tra allenatori e appassionati.

Alcuni vedono nella riduzione del numero di giocatori una possibile soluzione per rendere le partite più intense e meno prevedibili, mentre altri ritengono che potrebbe alterare l’essenza stessa del gioco.

In ogni caso, la proposta dell’ex presidente della UEFA pone una domanda cruciale: è arrivato il momento di ripensare il calcio per adattarlo alle esigenze del pubblico moderno?