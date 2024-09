Auto si ribalta e finisce in un canale, muore il 22enne Andrea Berton, il padre “La mia vita è finita”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente sulla Noalese: un’auto si ribalta, l’altra finisce in un canale. Deceduto il 22enne Andrea Berton.

Scontro fatale lungo la Noalese

Un drammatico incidente è avvenuto nella notte di sabato 21 settembre lungo la strada regionale Noalese, nel comune di Santa Maria di Sala.

Due vetture si sono scontrate: una si è ribaltata, l’altra è finita in un canale di scolo. Nell’impatto ha perso la vita il 22enne Andrea Berton, residente a Rio San Martino, mentre altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, e i soccorritori, arrivati prontamente sul posto, hanno impiegato circa tre ore per concludere le operazioni di soccorso.

Interventi dei soccorritori e rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e i volontari di Mirano, che hanno lavorato per mettere in sicurezza le vetture coinvolte e liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere. Il giovane Andrea Berton viaggiava nell’auto che si è ribaltata. Le altre due persone ferite sono state ricoverate presso l’ospedale di Mirano, e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, giunti subito dopo, hanno deviato il traffico e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per eventuali accertamenti giudiziari.

Il dolore della città e delle istituzioni

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso il proprio dolore sui social. Il padre del giovane, Marzio Berton, ha condiviso un messaggio straziante: “La mia vita è finita alle 2.20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale”.

Anche il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, ha manifestato il proprio cordoglio, sottolineando la drammaticità di perdere una vita così giovane: “Un bravo ragazzo, pieno di vita, con sogni e speranze, non c’è più”. La sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, si è unita al cordoglio esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del giovane scomparso e augurando una pronta guarigione ai feriti.